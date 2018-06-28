Kraliyet ailesi şaşkın! Dördüncü bebek yolda

İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton’ın dördüncü çocuklarını beklediği iddia edildi. İki aylık hamile olduğu öne sürülen 36 yaşındaki Middleton, geçtiğimiz 23 Nisan’da Prens Louis’yi dünyaya getirmişti

Geçtiğimiz 23 Nisan tarihinde üçüncü çocukları Prens Louis’yi kucaklarına alan Prens William ve Kate Middleton çiftinin dördüncü çocuklarını beklediği öne sürüldü. ABD’li magazin dergisi Life&Style iddiasını Middleton’a yakın bir arkadaşına dayandırdığını bildirdi.

Dergiye konuşan kaynak 36 yaşındaki Düşes’in tüm hamilelik belirtilerini gösterdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Kate ve William ailelerini tamamlamak için hep dört çocuk sahibi olmak istediğini söylüyorlardı. Aslında William beş çocuk istiyor, ama Kate’e göre 4 çocuk yeterli."

"2 erkek 2 kız çocukları olsun istiyorlar. Kate bütün hamilelik belirtilerini gösteriyor. Tekrar bol kıyafetler giymeye başladı. Sabah bulantılarını önlemek için yediği lavantalı bisküvileri sürekli yanında taşıyor. Köri içerien yemeklere aşeriyor." Cambridge Dükü ve Düşesi’nin Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis isimli üç çocuğu bulunuyor.