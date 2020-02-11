Kraliyet ailesinde yeni deprem: Boşanma kararı aldılar

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Prens Harry ve Meghan Markle'ın üst düzey görevlerinden ayrılması ile başlayan çatlak sürüyor.

Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan Markle, ekonomik açıdan bağımsız olmak ve daha rahat bir hayat sürmek adına kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden ayrıldıklarını açıklamıştı.

Çift, bebekleri Archie ile birlikte zamanlarının büyük bir kısmını Kanada'da geçirme kararı almış ve geçtiğimiz aylarda İngiltere'den ayrılmışlardı.

İngiliz basınında 'Sussexit' olarak adlandırılan ayrılık kararının şoku atlatılmamışken bir ayrılık haberi de kraliçenin diğer torunundan geldi.

İngiliz DailyMail'in haberine göre Prenses Anne’in oğlu ve Kraliçe II.Elizabeth'in en büyük torunu Peter Phillips'in Kanadalı eşi Autumn Phillips ayrılmak istediğini açıkladı.

2008'de evlenen ve 2 kızları bulunan çiftin ayrılık kararına, Kraliçe II. Elizabeth'in çok kızdığı ve üzüldüğü de ifade edildi.

Autumn Phillips'in ayrılık sonrası Harry ve Meghan çifti gibi ülkesi Kanada'ya geri döneceği de iddialar arasında.

Phillips'in çocuklarını da alıp Kanada'ya yerleşeceği ve kraliyetten uzak bir şekilde kızlarını yetiştirmek istediği belirtiliyor.

Peter Phillips geçtiğimiz aylarda da para kazanmak için kraliyet statüsünü kullanarak Çin'e ait bir süt firmasının reklamda görülmüş ve tepki çekmişti. Phillips'in bu hamlesi yine krize yol açmıştı.

11/02/2020 11:23