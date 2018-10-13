Kraliyet düğününde altyazı skandalı: Ne güzel gelinlik yerine...

İngiliz kraliyet düğününde altyazı skandalı yaşandı. BBC'nin otomatik altyazı sistemi, sunucunun "Ne güzel gelinlik" sözlerini yanlış anlayınca Prenses Eugenie'nin nikahın kıyıldığı St George Kilisesi'ne gelişinde, ekranda "Ne güzel göğüsler" yazısı belirdi. Törende ayrıca prenses, hem sürpriz bir gelinlik giydi hem de hayatının en büyük acısını gözler önüne serdi.

Düğünü canlı yayımlayan BBC'nin otomatik altyazı sistemi, sunucunun "Ne güzel gelinlik" sözlerini yanlış anlayınca Prenses Eugenie'nin nikahın kıyıldığı St George Kilisesi'ne gelişinde, ekranda "Ne güzel göğüsler" yazısı belirdi.





Ses tanıma sistemi, sunucunun gelinlik için kullandığı "dress" sözcüğünü, göğüs anlamına gelen "breast" sözcüğüyle karıştırdı.

İngiliz kraliyet ailesi bir yılda ikinci kez mutlu bir gün için bir araya geldi. Prens Harry ile Meghan Markle'ın evlilik töreninden beş ay sonra bu kez kuzeni Prenses Eugenie hayatını Jack Brooksbank ile birleştirdi.

Düğün ile ilgili en çok merak edilen konu Prenses Eugenie'nin gelinliğiydi.



Bu konuda Erdem, Ralph & Russo, Stella McCartney gibi ünlülerin adı geçse de Prenses herkese sürpriz yaptı. Prenses Eugenie, mutlu günü için Peter Pilotto tasarımı bir gelinlik giydi. 1950'lerin çizgilerini günümüz modasıyla birleştiren romantik bir seçim yapan Prenses, 12 yaşından beri taşıdığı yara izini de gözler önüne serdi.