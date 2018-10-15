HABER KIBRIS

Kraliyet Sarayı açıkladı… Meghan hamile!

İngiliz Kraliyet ailesi bugün herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Kensington Sarayı, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın hamile olduğunu açıkladı.

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15/10/2018

Kraliyet Sarayı açıkladı… Meghan hamile!

Kensington Sarayı, Kraliçe Elizabeth’in torunu Prens Harry ile bu yıl evlenen eski Hollywood yıldızı Meghan Markle’ın hamile olduğunu açıkladı.

 

Evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Markle’ın hamile olduğu duyurulurken, “Sussex Dükü ve Düşesi’nin çocuk bekliyor. Çiftin çocukları 2019 yılının bahar aylarında dünyaya gelecektir” ifadesi kullanıldı. 19 Mayıs’ta evlenen çift şu an ilk resmi temaslarını bulunmak üzere Avustralya’da bulunuyor.

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