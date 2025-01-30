Kraliyet'e yeni bebek: Prenses Beatrice'den müjdeli haber

İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi Prenses Beatrice ile emlak kralı Edoardo Mapelli Mozzi'den müjdeli haber geldi. Kraliçe Elizabeth'in torunu ve Prens Andrew'un büyük kızı Prenses Beatrice, ikinci kez anne oldu.

Buckingham Sarayı, kraliyetin yeni torununun 22 Ocak'ta doğduğunu duyurdu. Açıklamada, çiftin bir kızları olduğu ve "Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi" adını verdikleri belirtildi.

36 yaşındaki Prenses Beatrice, bebeğine verdiği isimle babaannesi Kraliçe Elizabeth'i onurlandırdı.

"PRENSES BEATRICE VE KIZI İYİ DURUMDA"

Buckingham Sarayı'nın açıklamasında; "Kral, Kraliçe ve kraliyet ailesinin üyelerinin hepsi doğumla ilgili bilgilendirildi ve bu haberden çok memnunlar. Majesteleriyle kızı, sağlıklı ve iyi durumdalar. Aile, Athena'nın büyük kardeşleri Wolfie ve Sienna ile birlikte vakit geçirmekten keyif alıyor" ifadesleri kullanıldı.

Prenses Beatrice, ilk çocuğu Sienna Elizabeth'i 2021 yılında kucağına almıştı. Prenses, aynı zamanda 41 yaşındaki eşi Edoardo'nun önceki ilişkisinden olan Christopher Woolf'un üvey annesi.

DÜĞÜNÜ ÇOK KONUŞULDU



Prenses Beatrice ile emlak kralı Edoardo Mapelli Mozzi, 2020 yılının temmuz ayında dünyaevine girmişti. Düğünde Prenses Beatrice'in gelinlik ve taç tercihi dikkat çekmişti.



Prenses Beatrice, düğünde büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth'in Norman Hartnel tarafından tasarlanan elbisesini giymişti.



Kraliyet düğünlerinde gelinliklerin omuz bölgesinin kapalı olması kuralı olduğundan Beatrice'in elbisesine kol detayları eklenmişti. Gelinin taç olarak tercihi ise yine büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth'in 1947'deki düğününde taktığı "Kraliçe Mary'nin Püskül Tacı" olmuştu.