Kredi Başvurusu Sürecinde Sıkça Sorulan Sorular

Kredi başvurusu süreci, birçok kişi için karmaşık ve kafa karıştırıcı olabilir. Kredi başvurusu sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlardan, başvurunun nasıl yapıldığından, kredi hesaplama ve faiz oranlarının nasıl belirlendiğine kadar birçok önemli konuyu ele alarak bu süreçte, sıkça sorulan sorulara net ve anlaşılır cevaplar sunuyoruz. Bu bilgiler, başvurunuzu daha bilinçli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmenize olanak sağlayacaktır.

1- Kredi başvurusunda dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

Kredi başvurunuzun onaylanma ihtimalini artırmanız için dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler vardır. Bu faktörleri göz önünde bulundurmanız, hem başvuru sürecini sorunsuz bir şekilde geçirmenize hem de finansal durumunuza en uygun kredi seçeneğini bulmanıza yardımcı olacaktır. İşte kredi başvurusu yaparken özellikle dikkat etmeniz gereken başlıca hususlar şunlardır:

Hangi kredi türüne ihtiyaç duyduğunuz

Çekmek istediğiniz kredinin koşulları

Kredi maliyetleri

Finansal durumunuzun uygunluğu

Kredi geri ödeme koşulları

Kredi notunuzu öğrenmek

2- Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi başvurusu yapmak için birden fazla yöntem vardır. Size uygun olan kanalı tercih ederek kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kredi başvurusu için kullanabileceğiniz yöntemler şunlardır:

Size en yakın şubelerden birine giderek başvurunuzu fiziki olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru formu ve internet şubesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Bankanın mobil uygulaması üzerinden hızlıca ve kolay şekilde kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Müşteri İletişim Merkezi veya Anında Kredi Hattı aracılığıyla telefonla iletişim kurarak da başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi başvuru işlemleri için ATM’lerden de yararlanmanız mümkündür.

3- Kredi nasıl hesaplanır?

Kredi başvurusunda bulunmak isteyenlerin en çok merak ettikleri konuların başında kredi hesaplamaları gelir. Kredi başvurusu yapmadan önce kredi hesaplama aracı üzerinden ihtiyaç duyduğunuz kredinin ödeme koşullarını ve faiz oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

Kredi hesaplama işlemleri için talep ettiğiniz kredi miktarını hesaplama aracına girdikten sonra vade seçenekleri arasından size uygun olanı işaretleyebilirsiniz. Böylece istediğiniz kredi miktarına ve vade sayısına göre aylık ne kadar ödeme yapmanız gerektiği listelenir.

Dilerseniz bütçenize uygun taksit tutarı ile de hesaplama yapmanız mümkündür. Başvurunuzdan önce kredi hesaplama aracından yararlandığınız takdirde kredi ödeme planınızı görme ve daha isabetli karar alma imkanına sahip olursunuz.

4- Kredi faiz hesaplama nasıl yapılır?

Kredi faiz hesaplamaları; kredi tutarı, vade sayısı ve faiz oranı gibi unsurları göz önüne alarak kredi başvurusu sürecinde geri ödenecek tutarı bulmak için yapılır. Kredi ödeme planının doğru şekilde yapılması için kredi hesaplama işlemi çok önemlidir. Faiz oranları, kredi geri ödeme tutarını direkt olarak etkileyen faktörlerin başında gelir.

Kredi hesaplamaları yapılırken kredi çekmek istediğiniz tutar belirlemiş olduğunuz vade sayısına bölünerek taksit miktarı bulunur. Her taksit dönemi geldiğinde ise kalan anaparaya faiz uygulanır. Siz taksitleri ödemeye devam ettikçe anapara tutarı, her taksit döneminde ödeyeceğiniz faiz ve vergi miktarı düşer.

5- Faiz oranına göre kredi nasıl hesaplanır?

Faiz oranına göre kredi hesaplama işlemi (Kalan ana para miktarı x faiz oranı) + BSMV + KKDF formülü kullanılarak yapılır. Kredinizi hesaplarken kalan anapara tutarı ile faiz oranı çarpıldıktan sonra BSMV ve KKDF vergileri de geri ödeyeceğiniz miktara eklenir.

Kredi faiz hesaplama işlemlerindeki BSMV bileşeni Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılan ve kredi faiz oranı üzerinden hesaplanan kesintiyi ifade eder. KKDF ise kredi faizi üzerinden hesaplanıp GİB’e aktarılan kesintidir.

6- Kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır?

Gerçekleştirmiş olduğunuz kredi başvurunuzun ne zaman sonuçlanacağı bazı faktörlere göre değişkenlik gösterir. Kredi başvurunuzun sonuçlanma sürecinde şu unsurlar etkili olmaktadır:

Başvuru sahibinin finansal durumu ve kredi notu

Hangi kanal üzerinden başvuru yaptığınız

Talep ettiğiniz kredi tutarı

Diğer kriterler

Kredi başvurunuzun sonuçlanma süreci yukarıdaki faktörlere bağlı olsa da banka, başvurulara genellikle birkaç iş günü içinde yanıt verir.

7- Kredi başvurunuzun onaylanma ihtimalini nasıl artırabilirsiniz?

Kredi başvurusu olumlu sonuçlanması için atacağınız bazı adımlar size kolaylık sağlayabilir. Gecikmiş borçları kapatmak, bilgilerinizi doğru girmek, düzenli ödeme yapmak, düşük limitli bile olsa kredili ürün kullanmak kredi başvurunuzun onay alması için dikkate alınan unsurlar arasındadır. Bahsi geçen işlemler, kredi notunuzun yükselmesine katkı sağlayarak daha güvenilir bir imaj çizmenizde ve istediğiniz krediyi çekebilmenizde etkili olur.