 Kredi derecelendirme kuruluşları “Kıbrıs Bankası’nın kredi notunu yükseltti

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16/12/2021

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 Kredi derecelendirme kuruluşları “Kıbrıs Bankası’nın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından “Moody’s” ile “Fitch Ratings” dün “Kıbrıs Bankası” ile Hellenic Bank’ın kredi notunu yükseltti.

Fileleftheros gazetesi, “Moody’s” tarafından yapılan değerlendirmede “Kıbrıs Bankası”nın notunun “B1”den “Ba3”e yükseltildiğini, “Fitch Ratings”in ise olumsuz olan perspektifi olumlu olarak güncellediğini yazdı.

Haberde, “Fitch Ratings”in Hellenic Bank’ın olumsuz olan perspektifini de olumluya çevirdiği ve kredi notunu “B-“ olarak teyit ettiği belirtildi.

16/12/2021 14:29
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