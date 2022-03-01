Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında değişiklik

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01/03/2022

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Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında değişiklik

KKTC Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinden uygulanacak azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranlarında değişikliğe gidildiğini bildirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik, bugünden itibaren geçerli oldu.

Bu doğrultuda TL cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 1,50 ve azami aylık gecikme faiz oranı da yüzde 2 oldu.

Döviz cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 1,09 ve azami aylık gecikme faiz oranı da yüzde 1,59 olarak açıklandı.

 

 

01/03/2022 17:48
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TAGS: Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında değişiklik
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