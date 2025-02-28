Kredi Kartında Aylık Faiz Yüzde 4.63’te Sabit Kaldı

Haber Kıbrıs-ÖZEL

KKTC Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını önümüzdeki üç aylık dönem için değiştirmeyerek; Türk Lirası cinsi işlemlerde yüzde 4.63, döviz cinsi işlemlerde ise yüzde 1.03 oranında tuttu.

Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruya göre gecikme faiz oranları da değiştirilmezken Türk Lirası işlemlerde azami gecikme faiz oranı yüzde 5.13; döviz işlemlerde azami gecikme faiz oranı da yüzde 1.53 olarak uygulanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizinde ardı ardına yaptığı faiz indirimlerine rağmen kredi kartı faiz oranlarının “3 aylık dönem için 3’üncü kez” sabit tutulduğu dikkati çekti.

Ancak KKTCMB, her ne kadar da kredi kartı faizlerinde önümüzdeki 3 aylık dönemi pas geçse de faiz oranları son 10 yılın zirvesinde kalmaya devam etti.

Merkez Bankası Haziran, Temmuz, Ağustos 2024 periyodu için belirlediği faiz oranlarını ardı ardına Eylül 2024-Kasım 2024; Aralık 2024-Şubat 2025 periyotları için de aynı seviyede bırakmıştı. Merkez ayrıca 14 aylık aradan sonra ilk kez Eylül ayında faizleri değiştirmemişti.

Ocak 2015-Ekim 2023 döneminde yüzde 1.80 ile yüzde 2.98 arasında değişen faiz oranları, Aralık 2023’te ilk kez yüzde 3 bandını aşarken, 2024’ün birinci ve ikinci çeyreğinde önce 4.11’e ardından 4.63’e kadar çıktı.

Aylık olarak açıklanan faizler yıllık bazda hesaplandığında daha dikkat çekici hale geliyor. Buna göre kredi kartındaki yıllık faiz yüzde 55.56 oranında; yıllık gecikme faiz oranı ise yüzde 61.56 seviyesinde hesaplandı.

Döviz cinsi işlemlerde ise yıllık faiz oranı yüzde 12.36; yıllık azami gecikme faiz oranı da yüzde 18.36 olarak uygulanacak.

KKTC Merkez’in açıkladığı rakamlar 1 Mart’tan itibaren geçerli olacak ve en az üç ay yürürlükte kalacak. KKTCMB, 58/2014 Sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası” kapsamında, üç ayda bir kredi kartları azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranlarını belirliyor.