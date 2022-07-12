Kremlin açıkladı: Erdoğan, Putin ve Reisi’yle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gelecek hafta Tahran'da görüşeceği açıklandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in gelecek salı günü Tahran ziyaretinde Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle görüşeceği belirtildi. Tahran ziyareti, Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana Putin'in yurt dışına yapacağı ikinci ziyaret olacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmelerinde, Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması konusunu ele almıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahıl krizinin çözümü için yeni görüşme turunun yarın İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

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12/07/2022 14:46