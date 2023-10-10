Kremlin: ''İsrail-Filistin çatışmasının çözümü için çaba göstermeye devam edeceğiz''

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail-Filistin çatışmasına çözüm bulunması konusunda Rusya’nın çaba göstermeye devam edeceğini bildirdi.

Peskov, gazetecilere, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusların, Filistinlilerle köklü tarihi bağları olduğunu ve temasların sürdüğünü belirten Peskov, "Yüksek düzey de dahil olmak üzere farklı düzeylerdeki temaslardan bahsediyoruz. Ancak aynı zamanda İsrail devleti ile ilişkilerimiz var. Bu devletle çok ortak noktamız var, her şeyden önce bu devlette yaşayan çok sayıda yurttaşımız bizi birleştiriyor." ifadesini kullandı.

Peskov, bu sebeplerle Rusya’nın, çatışmanın her iki tarafıyla ilişkilerini sürdürdüğünü vurgulayarak “Ne yazık ki, son dönemdeki uygulamaların da gösterdiği gibi, çözüme zemin arayan ve çok etkili çalışmayan çok az formatta yer alıyoruz. Ancak yine de çözüm yollarının bulunmasına yardım etme konusunda üzerimize düşeni yapmaya ve çaba göstermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Rusya’yı ziyaretini önceden planladığını ancak ziyaret tarihinin henüz kesinleşmediğini bildirdi.