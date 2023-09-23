Kremlin: Kiev ile Avrupa başkentleri arasında sürtüşme kaçınılmaz

Kremlin, Ukrayna ile Avrupalı ​​müttefikleri arasında gerilimin tırmanmasının ‘kaçınılmaz’ olduğunu öne sürdü

Ukrayna ile Polonya arasında, son günlerde tahıl ihracatı konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov bugün yaptığı açıklamada, “Varşova ile Kiev arasındaki sürtüşmenin artacağını öngörüyoruz. Kiev ile diğer Avrupa başkentleri arasındaki sürtüşmenin de zamanla artacağını öngörüyoruz. Bu kaçınılmaz” dedi.

Peskov açıklamasında, “Aynı zamanda hedeflerimize ulaşmak için Ukrayna’daki özel askeri operasyonumuza da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.