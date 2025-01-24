Kremlin, Putin-Trump görüşmesi için ABD'den sinyal bekliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek, "ABD'den sinyal bekliyoruz." dedi.

Peskov, Trump'ın Rusya ve Ukrayna savaşı hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Nükleer silahların kontrolü konusunda ABD ile Rusya'nın görüşmesi gereken konular bulunduğunu anlatan Peskov, "Birçok açıdan bu konuda zaman kaybedildi. Şu anda top, bizimle tüm önemli temasları durduran Amerikalıların tarafında." diye konuştu.

Peskov, nükleer silah kontrolüne yönelik yasal çerçevenin ABD tarafından baltalandığının altını çizdi.

Putin ile Trump arasındaki olası bir görüşmeyi de değerlendiren Peskov, "Putin hazır. ABD'den sinyal bekliyoruz. Fal bakmak zor. Bir gelişme olduğu an sizi bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Trump'ın "petrol fiyatları düşerse Ukrayna savaşı biter" açıklamasını değerlendirerek, "Bu çatışma petrol fiyatlarına bağlı değil. Bu çatışma, Rusya'nın ulusal güvenliğine ve malum bölgelerde yaşayan Rusların hayatlarına yönelik tehditler, ABD ve Avrupa'nın Rusya'nın endişelerini tümüyle reddetmesi nedeniyle yaşanıyor." dedi.

Trump'ın, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy anlaşmaya hazır" açıklamasını da yorumlayan Peskov, "Zelenskiy anlaşmaya hazır olamaz. Çünkü anlaşmaya varmak için müzakere yürütülmesi gerekiyor. Zelenskiy, kendi kararnamesiyle müzakereleri yasaklamıştı." diye konuştu.