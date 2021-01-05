Kremlin: Putin ve Merkel, ortak aşı üretimi konusunda görüştü

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05/01/2021

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Kremlin: Putin ve Merkel, ortak aşı üretimi konusunda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, ortak Koronavirüs aşısı üretimi konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan açıklamada liderlerin Covid-19 ile mücadele konusunda görüşme gerçekleştirdiklerini ve ortak aşı üretimi ihtimalinin üzerinde durulduğu bildirildi.

Putin, 2020'de yaptığı son konuşmalardan birinde Sputnik-V aşısında seri üretime geçmeyi ekipman eksikliğinin geciktirebileceğini söylemişti.

Rusya'nın Koronavirüs aşısını geliştiren Gamaleya Merkezi'nin direktörü salı günü itibariyle bir milyondan fazla kişiye Sputnik-V yapıldığını duyurmuştu.

Geçen ay Rusya ve Almanya dışişleri bakanlıkları Almanya'da Rus aşısının üretilebileceği tesisler bulma konusunda görüşme konusunda anlaşmıştı. 

05/01/2021 15:02
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TAGS: putin, merkel, aşı
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