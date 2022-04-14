Kremlin: Putin, Zelenski'yle görüşmeyi reddetmiyor; gerekli temel sağlanmalı

Kremlin’den yapılan yeni bir açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye görüşmeyi reddetmediği ancak temelin hazırlanması gerektiği belirtildi.

RT’nin aktardığı habere göre, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş sürerken Kremlin Putin-Zelenski görüşmesi olasılığına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Rusya lideri Putin’in Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmeyi reddetmediği ancak gerekli temelin oluşması gerektiği belirtildi.

Kremlini, henüz bir anlaşma için metin hazırlanmadığını söyledi.

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14/04/2022 13:27