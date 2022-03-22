Kremlin: Rusya, ABD ve Batı ülkeleri gibi devlet düzeyinde haydutluk yapmıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkesinin ABD'deki kritik altyapılara yönelik siber saldırı düzenlemesi ihtimaline ilişkin, "Rusya Federasyonu, ABD dahil Batı ülkelerinin birçoğu gibi devlet düzeyinde haydutluk yapmıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, gazetecilere güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'nın, Rusya'nın ülkesindeki kritik altyapılara siber saldırı düzenleyebileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Rusya Federasyonu, ABD dahil Batı ülkelerinin birçoğu gibi devlet düzeyinde haydutluk yapmıyor." diye konuştu.

"UKRAYNA İLE MÜZAKERELERİN DAHA HIZLI OLMASINI İSTİYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya ile muhtemel uzlaşma konularının Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiği yönündeki açıklamasını yorumlayan Peskov, "Ukrayna, egemen bir devlet ve burada devlet içinde süreçler olabilir ve olmalıdır." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin, "İki heyetin müzakere masasında bulundurduğu maddeler de var. Bunların ayrıntılarına giremem. Bunların kamuoyuyla paylaşılmasının, istediğimizden daha yavaş ve daha az kapsayıcı süren müzakere sürecine zarar vereceğinden eminiz." değerlendirmesini yaptı.

Müzakerelerin daha hızlı ve kapsamlı olmasını istediklerini dile getiren Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde yerel yönetimlerin belirlenmesi için özel birimlerin oluşturulmadığını savundu.

Bu habere tepkiniz:



22/03/2022 16:08