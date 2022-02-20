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Kremlin: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiaları provokasyon

"Donbas'ta küçük bir provokasyon tamir edilemez sonuçlar doğurabilir"

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20/02/2022

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Kremlin: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiaları provokasyon

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın Ukrayna’yı ne zaman işgal edeceğine ilişkin tarihlere kulak asmadığını, bunların provokasyondan ibaret olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçılarla kriz sürerken Kremlin'den Batı'nın "işgal tehdidi" açıklamalarına yanıt verdi.

Peskov, Batı ülkelerinin "Rusya'nın Ukrayna'ya işgal tarihi" açıklamalarına Rusya Devlet Başkanı'nın kulak asmadığını söyledi. 

Rusya'nın "savaş" kelimesini kullanmak isteyecek son ülke olduğunu vurgulayan Peskov "Donbas'te gerilim son noktaya çıktı. Küçük bir provokasyon tamir edilemez sonuçlar doğurabilir" dedi.

20/02/2022 16:09
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TAGS: rusya, ukrayna
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