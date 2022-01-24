Kremlin: Ukrayna, Donbas'la temas hattına asker yığıyor; bir saldırı hazırlığı olabilir

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Kiev'in Ukrayna ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeyi ayıran temas hattına asker yığınağı yaptığını belirtti. Peskov, bunun Ukrayna'nın saldırmaya hazırlandığı anlamına geldiğini söyledi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Peskov, "Ukraynalı yetkililer, kendi cumhuriyetini ilan edenlerle aralarındaki temas hattına askeri güçler ve ekipman yığıyor. Bu yığınak bir saldırı operasyonu için hazırlık yapıldığını gösteriyor" diye konuştu.

Peskov, Moskova'nın NATO'nun Ukrayna'ya saldırı yapmaması için çağrıda bulunmasını beklediğini ifade etti. Kremlin Sözcüsü, Ukrayna'ya gönderilen silahların Kiev'i Donbas'a saldırmaya teşvik ettiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü, "Kiev'in Donbas'ta provokasyon yapma ihtimali şimdi çok yüksek. Geçmiştekinden bile yüksek" açıklamasında bulundu.

Ukrayna'nın doğu topraklarında ayrılıkçıların kurduğu ve hiçbir devlet tarafından tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti bulunuyor. Bu bölgeye, sıklıkla kolektif olarak Donbas diye hitap ediliyor.

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24/01/2022 15:50