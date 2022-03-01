Kremlin: Yaptırımlar, Rusya’nın tutumunu etkilemeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki operasyonun ardından getirilen yaptırımların Rusya’yı tutumunu değiştirmesini sağlamayacağını ifade etti.

Batı’nın kişisel olarak uyguladığı, özellikle de kendisine karşı getirilen yaptırımlarla ilgili gazetecilere konuşan Peskov, “Muhtemelen yaptırım uygulayarak bizi tutumumuzu değiştirmeye zorlayabileceklerini sanıyorlar. Burada bunun mevzu bahis olamayacağı açık, kimse tutumuzu değiştiremeyecek. Birileri bizi cezalandırmak istiyorsa da bizim yapacak bir şeyimiz yok, cezalandırın. Batı’da herhangi bir varlığımız yok, herhangi bir hesabımız yok, cezalandırın, sorun değil” dedi.

Yaptırımların mesleki yaşamı da dahil olmak üzere kendi hayatı üzerinde bir etkisi olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Peskov, “Hiçbir şekilde” ifadesini kullandı.

Ayrıca “Zamanla AB’de ülkemizle ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği bilincinde olan, geniş vizyonlu liderler olacaktır, biz de bu yönde çalışacağız” diyen Peskov, kendisine getirilen yaptırımlara kayıtsız olduğunu da ekledi.

‘Maskeler çıkarıldı’

Fransa Maliye Bakanlığı’nın yaptırımların Rusya ekonomisini yok etmeyi amaçladığı açıklamasını değerlendiren Peskov, “Böyle bir açıklama ilk kez yapılmıyor. Ülkemize karşı yürütülen saldırgan eylemler şu anda keskin bir şekilde yoğunlaştı. Maskeler çıkarıldı” dedi.

‘Zelenskiy’i Ukrayna’nın meşru devlet başkanı olarak görüyoruz’

Kremlin Sözcüsü Peskov, Vladimir Zelenskiy’i hâlâ Ukrayna’nın meşru devlet başkanı olarak gördüklerini söyledi. Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı’nın ‘Ukrayna ordusuna silah bırakma emri verebileceğini, böylece kimsenin zarar görmeyeceğini’ sözlerine ekledi.

‘Kremlin’in, Kiev’in şu an Nazilerin kontrolünde bulunduğunu mu düşündüğü’ sorusu üstüne ise Peskov, bu sorunun Savunma Bakanlığı’na yöneltilmesi gerektiğini kaydetti. Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonun amaçlarından birisi, ülkenin Nazizmin etkisinden arındırılması olarak belirlenmişti.

‘Putin ile Zelenskiy’in görüşmesi planlanmıyor’

Kremlin Sözcüsü, Rusya ile Ukrayna delegasyonlarının barış görüşmelerinin birinci turunu dün gerçekleştirmeleri ardından Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının görüşmesi gibi bir planın bulunup bulunması sorusunaysa, “Hayır, henüz böyle bir plan yok” yanıtını verdi.

‘Rus birlikleri sivil noktaları hedef almıyor’

Peskov, Ukrayna’da sivil kayıpların yaşandığına dair gelen bilgilerin Ukraynalı milliyetçilerin eylemlerinin sonucu olabileceğini, bu güçlerin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi. Peskov, “Rus birlikleri özel operasyon sırasında sivil altyapılara veya konut binalarına saldırı gerçekleştirmiyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Sadece Ukrayna’nın militarizmden arındırılmasından, askeri tesislerden bahsediyoruz” dedi. Rus askerlerinin sivil ölümüne yol açtığı herhangi bir saldırıya dair Kremlin’in bilgisi olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, “Eğer sivil ölümleriyle ilgili belirli bir olaydan haberdarsanız bunlarla ilgili Savunma Bakanlığı ile temasa geçmenizi öneririz“ ifadelerini kullandı.

‘Rusya’nın Ukrayna’da vakum bombası kullandığı iddiaları yalan’

Peskov, Ukrayna’da misket ve vakum bombası kullanıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Peskov, “Bu yalan haber” dedi.

'ABD’nin yaptırım politikası bakteri gibi yayıldı’

Peskov, ABD’nin yaptırım politikasının AB’de de bakteri türü olan basil gibi yayıldığını şu sözlerle ifade etti: “Genel olarak yaptırımları savunan taraf ABD oluyor. ABD’liler yaptırım fanatikleri. Dolayısıyla bu yönteme bağlılık şimdi Avrupa’da da basil gibi yayılmış durumda.”

‘Ukrayna’da yapılan bir özel operasyon’

Bir gazetecinin Ukrayna’daki operasyonun ‘savaş’ olarak nitelenip nitelenemeyeceği sorusu üzerine Peskov, “Sorunuzu duygusal bir açıdan yöneltiyorsunuz. Ben size resmi olarak söyleyeyim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkomutan, özel bir operasyonun başlaması için talimat verdi, özel bir operasyon yürütülüyor” dedi.

‘Ukrayna’da seçim düzenlemek gibi bir planımız yok’

Peskov, operasyonun bitmesinin ardından Ukrayna’da seçim düzenlemek veya buradaki seçim süreçlerinde yer almak gibi bir planları olmadığını ifade etti. Peskov, “Kremlin’in Ukrayna’daki seçimlerle hiçbir ilgisi yok. Ukrayna’daki seçimlerde hiçbir şekilde yer alamayız, orası başka bir ülke” dedi.

Türkiye ve Kazakistan’ın arabuluculuk teklifine değinen Peskov: Ukrayna ile doğrudan görüşülüyor

Türkiye ve Kazakistan’ın Kiev’le müzakerelerde arabuluculuk yapma teklifini kabul etmeye hazır olup olmadıkları sorusunu da yanıtlayan Peskov, “Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan görüşmeler yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

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01/03/2022 14:14