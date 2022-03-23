Kremlin'den barış gücü yanıtı: Tehlikeli bir karar olur

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'ya NATO'nun barış gücü gönderme ihtimaline sert tepki gösterdi: Bu son derece pervasız ve tehlikeli bir karar olacaktır.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Ukrayna'da barış gücü konuşlandırma ihtimaline ilişkin, "Bu son derece pervasız ve tehlikeli bir karar olacaktır. Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki olası herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir" dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Peskov Ukrayna'da Rus ordusunun kayıplarına ilişkin bilgilerin paylaşılmasına yönelik inisiyatifin, Rusya Savunma Bakanlığına ait olduğuna işaret etti.

Kremlin Sözcüsü "Uygun gördükleri zaman ilave bilgileri onlar paylaşırlar. Operasyon, plan ve görevlere katı bir şekilde bağlı kalarak devam ediyor. Ordumuz, bize silah çekmedikleri sürece sivillere ateş etmiyor" ifadelerini kullandı.

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23/03/2022 15:38