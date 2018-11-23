Kremlin'den Skripal açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, İngiltere'nin Salisbury kentinde çifte ajan Rus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayında kullanılan zehrin niteliği ve niceliği hakkında bilgisi olmadığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin İngiltere'nin Skripal olayında kullanılan zehrin miktarı hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Rusya'nın olayın gerçekleştiği zamandan bu yana İngiltere'ye iş birliği teklifi yaptığını hatırlatan Peskov, bu teklifin reddedildiğini vurguladı.

Peskov, "Salisbury'de neler olduğuna dair elimizde bir veri yok. Ne tür bir madde kullanıldı, bilgimiz yok. Ne kadar madde kullanıldı, bilgimiz yok. Kim zehirlendi, ne oldu, nereye gittiler, bu ve buna benzer bilgiler yok." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Avrupa'da bu tür askeri zehirlerin kullanılmasının tehlikeli ve endişe verici olduğunu söyledi.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

İngiltere, Rus askeri istihbarat elemanlarının bu olayı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.