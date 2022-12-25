Kremlin'den 'tavan fiyat' açıklaması: Kabul edilemez

Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova.Kremlin.Putin' programına demeç veren Peskov, Rus doğalgaz ve petrolüne uygulanan tavan fiyatların yüksek olmasına rağmen kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Peskov, "Burada ilkelerle ilgili bir mesele söz konusu. Bu, piyasa koşullarında fiyatlandırma sürecine bir müdahaledir. Bugün böylesine cömert bir tavanı kabul edersek, yarın Rusya'nın çıkarlarına zarar veren tavanı kabul etmek zorunda kalırız" dedi.

Kremlin Sözcüsü, piyasa koşullarında fiyatlandırma sürecinin bu şekilde bozulmasına ve yok edilmesine asla razı olmayacaklarının altını çizdi.

"BATILI ÜLKELER DİĞER ÜLKELERİ SOYMAYA ÇALIŞIYOR"

Geçtiğimiz günlerde AB ve G7 ülkelerinin Rus petrol fiyatlarına uyguladığı tavan fiyat kararına tepki gösteren Putin, Batılıların sömürgeci bir zihniyetle hareket ettiklerini savundu. Alınan tavan fiyat kararının da dünya enerji piyasasında sorunlara yol açabileceğini aktaran Putin, "Jeopolitik rakiplerimiz için amaç belli. Rus bütçesinin gelirlerini sınırlandırmak. Şu anda yapmak istedikleri şey sömürgeciliğin genlerindendir. Diğer ülkeleri soymaya ve onlardan çalmaya alışkınlar. Ancak bu tavan kararından bir şey kaybetmiyoruz. Rus petrol ve yakıt kompleksinde Rus bütçesi için bir kayıp olmadı" dedi.

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25/12/2022 16:59