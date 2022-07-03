Kripto Kraliçe'yi bulana 100 bin dolar ödül!

OneCoin dolandırıcılığı ile yatırımcının 4 milyar dolarını alıp kayıplara karışan 'kripto kraliçesi' Ruja Ignatova, FBI'ın en çok arananlar listesinde ilk 10'a girdi. FBI, Ignatova'nın yakalanması için 100.000 dolar ödül vereceğini açıkladı.

40'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen Bulgaristanlı Ignatova, OneCoin olarak bilinen bir kripto para dolandırıcılığı yürüttüğü iddiasıyla aranıyor.

2014'te başlayan OneCoin sistemi, alıcılara para birimini daha fazla kişiye satmaları halinde komisyon teklif etmeye başladı.Ignatova'nın Ponzi olarak anılan bu sistemle 2017'de ortadan kaybolana kadar 4 milyar dolar elde ettiği belirtiliyor.FBI ajanları, OneCoin'in değersiz olduğunu ve diğer kripto para birimlerinin kullandığı blok zinciri teknolojisi tarafından korunmadığını açıkladı.2019'da hakkında sekiz farklı bankacılık suçu ile dava açılan Ignatova son kez 2017'de Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden bir uçağa binerken görüldü.

Manhattan Federal Başsavcısı Damian William, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, OneCoin'in tarihin en büyük dolandırıcılığı olduğunu belirtti.

Williams, Ignatova hakkında, "Kripto para biriminin ilk günlerinin çılgın spekülasyonlarından yararlanarak planını mükemmel bir şekilde zamanladı" ifadelerini kullandı.

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03/07/2022 10:48