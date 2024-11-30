Kripto milyarderi sözünü tuttu, servet değerindeki muzu yedi

Milyonlarca dolar ödeyip satın aldığı, dünyanın en pahalı muzunu, basın toplantısı düzenleyip afiyetle yedi.

Kripto para platformu Tron'un kurucusu Çinli milyarder Justin Sun, geçtiğimiz günlerde İtalyan görsel sanatçı Maurizio Cattelan’ın dünya çapında tartışmalara yol açan ve taklit edilen Comedian isimli eserini, 6,2 milyon dolara satın almıştı.

Duvara bantlı bir muzdan oluşan eseri satın alırsam mutlaka yiyeceğim diyen Sun, böylece sözünü de tutmuş oldu.



Müzayede ücretiyle birlikte yaklaşık 214 milyon lira ödeyen Sun, eserin "orijinallik sertifikasının" sahibi. Bu yüzden muzu yemiş olması Sun için herhangi bir kayıp anlamına gelmiyor.

Zira sertifika sayesinde Sun, herhangi bir muzu duvara bantlayarak "Komedyen" adı altında sergileyebiliyor.



Eser, geçen yıl Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Leeum Sanat Müzesi'nde sergilendiği sırada aç olduğunu söyleyen bir sanat öğrencisi tarafından yenmişti.

Öğrenci, yediği muzun kabuğunu yeniden duvara bantlamıştı.



Cattelan'ın, Art Basel'de 2019'da 120 bin dolara satılan benzer bir eseri de performans sanatçısı David Datuna tarafından yenilmişti.