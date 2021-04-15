Kripto para borsası Coinbase ABD borsasında işlem görmeye başladı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase, New York özel borsasında teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksinde yaklaşık 360 dolarlık hisse değeriyle işlem görmeye başladı.

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15/04/2021

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Kripto para borsası Coinbase ABD borsasında işlem görmeye başladı

ABD'de halka açılan ilk kripto para işlem platformu olan Coinbase, borsada "COIN" koduyla işlem görmeye başladı.

Hisse başına referans fiyatı 250 dolar olarak belirlenen Coinbase'in hisseleri 360 dolardan işlem gördü. Bu da Coinbase'nin piyasa değerini 95 milyar doların üzerine çıkmasını sağladı.

Coinbase, Nasdaq'a kote olmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) 25 Şubat'ta başvurduğunu ve 1 Nisan'da gerekli onayı aldığını duyurmuştu.

Nasdaq'ta doğrudan listeleme yoluyla halka açılmayı seçen Coinbase, böylece mevcut hissedarlara, kuruculara, çalışanlara ve yatırımcılara piyasada hisse senedi satma fırsatı sunacak.

2012'de kurulan ve Bitcoin ile Ethereum dahil olmak üzere çeşitli dijital paraların ticaretini yapan Coinbase'in 56 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

15/04/2021 09:27
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TAGS: NASDAQ, kripto para, Ekonomi, ABD, amerika
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