Kripto para hisselerinde Çin depremi

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24/09/2021

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Kripto para hisselerinde Çin depremi

Çin merkez Bankası'nın kripto para ticaretine müsamaha göstermeyeceği ve yurtdışındaki borsaların anakaradaki yatırımcılara hizmet sağlamasını yasakladığı yönündeki açıklamasının ardından, Bitcoin hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Çin, kripto para ticaretine yönelik baskıyı yoğunlaştırdı.

Merkez bankasının yanı sıra bankacılık, menkul kıymetler ve döviz düzenleyicileri de dahil olmak üzere on Çin devlet kurumu ortak bir açıklamada, kripto para ticareti üzerinde "yüksek basınçlı" bir kısıtlamayı sürdürmek için birlikte çalışacaklarını duyurdu.

Kararın açıklanması üzerine Bitcoin hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Çin Merkez Bankası'nın açıklamalarına dair ayrıntıları TRT Haber Muhabiri Musab Eryiğit aktardı. 

24/09/2021 15:44
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TAGS: Bitcoin, Çin, Çin Ekonomisi, Kripto Para
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