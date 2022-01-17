Geçen haftayı dalgalı biz çizgi izleyen kripto para piyasaları yeni haftaya sakin başladı.

Coingecko'da yer alan verilere göre son 24 saatte piyasalar binde 5 düşüş gösterdi. Saat 9.40 itibariyle toplam büyüklük 2.18 trilyona indi.

Bitcoin de düşüşten payını aldı. BTC'nin fiyatı binde 7 azalarak 42 bin 877 dolardan alıcı bulmaya başladı.

Ethereum'daki BTC'den fazla oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 1.3 azaldı ve 3 bin 287 dolar seviyesine geldi.

Geçen hafta sert değişimler gösteren Ripple yeni haftaya düşüşle başladı. XRP'nin fiyatı yüzde 2 azaldı ve 76 cent oldu.

Dogecoin ilk 100'de en çok değer kaybeden para birimleri arasına girdi. DOGE'un fiyatı yüzde 5.8 azalarak 17 cente geriledi. DOGE geçen hafta Elon Musk'ın açıklamalarının ardından 20 cente yaklaşmıştı.

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17/01/2022 09:27