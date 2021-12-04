Kripto para piyasalarında deprem

Finansal piyasalar son bir haftadır diken üstünde… Hızla yayılan Omicron varyantının yanı sıra dün Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande’nin borç ödeme konusunda kamu otoritelerinden acil yardımda bulunması piyasalardaki gerilimi artırdı. Dünya borsalarında yaşanan düşüş, kripto para piyasasına sıçradı.

Coinglass.com’dan alınan verilere göre, hem uzun hem de kısa olmak üzere yaklaşık 2,4 milyar dolarlık kripto riski, 7 Eylül’den bu yana en büyük tasfiyesini bugün yaşadı.

Bitcoin’de yüzde 20’den fazla değer kaybı görüldü ve fiyatı 54 bin dolardan 42 bin dolara kadar geriledi. Kripto kredi kuruluşu Nexo’nun kurucu ortağı Antoni Trenchev, “40 bin ila 42 bin dolar arasında bir destek bulmalı ve ardından yıl sonu rallisi doğrultusunda toparlanmalıyız. Bu gerçekleşmezse, 30 bin ila 35 bin dolar arasındaki Temmuz dip seviyelerini tekrar ziyaret edebiliriz” dedi.

Bu arada, Bitcoin’i resmi para birimi ilan eden El Salvador, düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdi ve 150 Bitcoin daha satın aldı.

Sert hareketlerin yaşandığı kripto para piyasasında ikinci büyük token olan Ethereum da yüzde 20’ye yakın düşüş yaşandı.

CoinGecko’ya göre, genel kripto piyasası değerinin yaklaşık beşte birini kaybederek 2,2 trilyon dolara geriledi.

Kripto para birimlerindeki dalgalanma, finansal piyasalar için zorlu bir dönemin ortasında geldi. Artan enflasyon, merkez bankalarını para politikasını sıkılaştırmaya zorlayarak, geniş bir varlık yelpazesini kaldıran likidite rüzgarını azaltmakla tehdit ediyor.

Corona virüsün omicron varyantı da küresel ekonomik endişeleri artırdığı için yatırımcılar riskten kaçınmaya çalışıyor. Küresel hisse seneti piyasaları Kasım ayındaki yüzde 4’ten fazla düşerken, Hazine tahvilleri gibi gibi sığınak varlıklar ralli yaptı.

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04/12/2021 13:19