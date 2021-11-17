Kripto para piyasalarında düşüş devam ediyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı tasarı sonrası piyasalarda başlayan düşüş sürüyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 08.40 itibariyle kripto piyasa değeri yüzde 3.4 daraldı ve 2 trilyon 718 milyar dolara düştü.

Piyasaların öncü para birimi Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 2.9 düşüş gösterdi. BTC'nin fiyatı 59 bin 784 dolar seviyelerine indi. Böylece kasım ayının başından beri BTC ilk kez 60 bin doların altına geldi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 41.49'a yükseldi.

Ethereum'un değer kaybı ise BTC'nin üzerinde oldu. ETH yüzde 4.4 düşerek 4 bin 177 dolara indi.

Ripple cephesinde de düşüş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 4.3 azalarak 1.09 dolara geriledi.

Dogecoin de piyasayla benzer oranda düşüş gösterdi. DOGE'un fiyatı yüzde 5.6 azalarak 23 cent seviyesini gördü.

Bazı kripto para borsalarında BTC halen 60 bin doların üzerinde işlem görürken bazılarında ise 59 bin dolar bandında işlem görüyor. Söz konusu 59 bin 784 dolarlık veri borsaların ortalamasını ifade ediyor.

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17/11/2021 08:50