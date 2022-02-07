Kripto para piyasalarında son durum

Kripto para piyasaları cuma günü yüzde 5'ten fazla değer kazanmıştı. Haftasonunu sakin geçiren piyasalar yeni haftaya da yükselişle başladı.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasaların son 24 saatte yüzde 2.8 yükseldi.

Saat 9.40 itibariyle kripto para piyasalarının toplam değeri 2 trilyon 54 milyar dolar oldu. Böylece piyasalar yeniden 2 trilyon doların üzerine çıktı.

Bitcoin'ceki yükseliş ise yüzde 2.8 oldu. BTC'nin fiyatı 42 bin 789 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti ise yüzde 39.49 geriledi. Bitcoin'in toplam piyasa değeri ise 811 milyar dolarda.

Ethereum'daki yükseliş BTC'nin gerisinde kaldı. ETH'nin diyatı yüzde 2.5 artarak 3 bin 89 dolara yükseldi.

Ripple ise hem son 7 günün hem son 24 saatin en çok değer kazanan kripto paralarından oldu. XRP'nin fiyatı yüzde 11.9 yükselerek 74 centin üzerine çıktı.

Dogecoin de aynı sürede iyi bir performans gösterdi. DOGE'un fiyatı yüzde 6.5 artışla 15 cent geride bıraktı.

NTV

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07/02/2022 10:12