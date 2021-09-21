Kripto para piyasalarındaki düşüş 2. gününde

Kripto para piyasalarında düşüş haftası yaşanıyor. Dün yüzde 6.1 değer kaybeden kripto para piyasası bugün de yüzde 6.6 daha düştü. Böylece iki günde toplam değer kaybı yüzde 12'yi aştı.

Saat 7.45 itibariyle yüzde 6.6 gerileyen kripto paraların piyasa değeri 1 trilyon 958 milyar dolar oldu. Böylece kripto paralar Ağustos ortasından beri ilk defa 2 trilyon doların altını gördü.

Dünkü düşüşü piyasa ortalamasının altında kalan Bitcoin'de işler değişti. Piyasalar yüzde 6.6 gerilerken Bitcoin'deki düşüş yüzde 7.6 oldu. BTC'nin toplam piyasa değeri de 798 milyar dolara indi ve 800 milyar dolar seviyesinde tutunamadı.

Ethereum da tıpkı BTC gibi piyasa ortalamasının üzerinde değer kaybetti. ETH'nin fiyatı 2 bin 974 dolara düştü. ETH uzun bir süre sonra 3 bin doların altını gördü.

Dün 1 doların altını göre Ripple'da da düşüş sürüyor. XRP'nin değer kaybı yüzde 5.6 oldu. XRP'nin son fiyatı ise 93 cent civarında.

Kripto para piyasalarının en çok konuşulan para birimlerinden Dogecoin de düştü. DOGE'un fiyatı yüde 7.5 azalarak 20 cent oldu.

İLK 100'DE EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLER

Düşüşte Coingecko listesinin ilk 100'ünde yer alan kripto paraların çoğu değer kaybetti. Sadece OMG Network (OMG) yüzde 20 ve Celo yüzde 5.7 değer kazandı.

Osmosis (OSMO) coin yüzde 19

Near (NEAR) coin yüzde 18.7

Cosmos (ATOM) coin yüzde 16.7

THORChain (RUNE) coin yüzde 15.1

Curve DAO Token (CRV) coin yüzde 15

Huobi Token (HT) coin yüzde 13.9

Kusama (KSM) coin yüzde 13.8

Fantom (FTM) coin yüzde 13.5

Hedera Hashgraph (HBAR) coin yüzde 13.3

Avalanche (AVAX) coin yüzde 12.9 değer kaybetti.

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21/09/2021 08:18