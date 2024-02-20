Kripto para piyasasındaki yükselişlerde neler etkili oldu?

Kripto para uzmanları, son dönemde piyasada görülen yukarı yönlü hareketliliğin nedenleri üzerine açıklamalarda bulundu.

Coinmarketcap verilerine göre, kripto para piyasasının toplam değeri son yükselişlerle 2 trilyon doları aşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Bu değer, Kasım 2021'de 3 trilyon dolarla rekor kırmış ve en son Mart 2022'de 2 trilyon doların üzerine çıkmıştı.

Son aylardaki artışta etkili olan faktörlerden biri, ABD'de spot bitcoin ETF başvurularının kabul edilmesiydi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) 11 başvuruyu onaylamasının ardından, bu alandaki işlem hacmi bu hafta içinde 45 milyar doların üzerine çıktı. Aynı dönemde bitcoin fiyatı da 52 bin doları aştı.

Spot Bitcoin EFT onayı

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, kripto para piyasasının son derece dinamik bir dönemden geçtiğini belirtti. Tufaner, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisinin ertelenmesinin piyasada kısa süreli bir düşüşe neden olduğunu, ancak dolar endeksindeki gerileme ve spot bitcoin ETF onayının son dönemdeki yükselişte temel etkenler olduğunu vurguladı.

Tufaner, küresel piyasalardaki gelişmelerin kripto para piyasasını etkilediğini ifade ederek, "Spot ethereum ETF'lerinin onaylanma beklentisi, kripto para piyasasındaki yükselişi destekliyor. Ayrıca, küresel makroekonomik veriler de bu alandaki fiyatlamalar üzerinde etkili. Özellikle ABD'den gelecek enflasyon verileri önemli olacak." şeklinde konuştu.

Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin, Fed'in daha sıkı bir duruş sergilemesine ve faiz indirimlerini ertelemesine neden olabileceğini belirten Tufaner, bu durumun dolar endeksindeki yükselişle kripto para piyasası üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.

Tufaner, ABD'de enflasyonun kontrol altına alınması ve beklentilere paralel olarak gerçekleşmesinin kripto para piyasasını destekleyici bir faktör olacağını söyledi. Ancak, jeopolitik gelişmelerin nasıl evrileceğinin kritik bir soru olduğunu ve artan jeopolitik gerilimlerin dolar endeksini güçlendirebileceğini, bu da kripto para piyasası için önemli bir risk oluşturabileceğini ekledi.

Çin'deki yeni yıl tatilinin etkisi

Kripto para uzmanı Helin Çelik de nisan ayında gerçekleşecek bitcoin ödül yarılanmasının mevcut fiyatlar üzerinde etkili olduğunu belirtti. Her dört yılda bir gerçekleşen bu olayın fiyatlara olumlu yansıdığını ifade eden Çelik, kurumsal alımların ve Çin'deki yeni yıl tatilinin piyasaya etkilerine değindi.

Çelik, son yükselişte spot bitcoin ETF'lerine net girişin pozitife dönmesi ve Çin yeni yılının etkisinin altını çizerek, "Altın hafta olarak bilinen bu dönem, Çin'in önemli bayramlarından biridir. Hükümetin sert politikalarına rağmen yatırımcıların büyük bir kısmı portföylerinde kripto paralara ağırlık veriyor. Resmi tatil ve yüksek ilgi nedeniyle kripto piyasasında volatilitenin artabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. ETF'lere olan ilgi, piyasada iyimserliğin devam ettiğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Çelik, Fed'in faiz indirimi beklentilerinin kripto para piyasasına etkilerine odaklanarak, "Faiz politikasını etkileyebilecek haberlere karşı duyarlılığın hala önemli olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.