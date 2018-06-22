Kripto Para Sayesinde Tarihin En Hızlı Değerlenen Ülkesi 'Liberland' ile Tanışın

Blok Zinciri teknolojisi dünyayı değiştirmeye devam ediyor. Mevcut devletlerin ekonomik olarak merkezi olmayan bir teknolojiye hazırlıksız yakalandıkları bu dönemde, tarihin ilk kripto para merkezli ülkesi ortaya çıktı. Liberland adındaki bu ülkenin bir başkanı bile var. Peki neden böyle bir yola gidildi?

Daha önce Liberland adındaki bir ülkenin varlığından haberdar olmayanlar için küçük bir açıklamayla başlayalım. Hırvatistan ve Sırbistan sınırındaki 7 kilometre karelik bir alana sahip olan bu minik ülke, 3 yıldır resmi şekilde faaliyet gösteren bir mikro devlet. 2015 yılında yapılan ilk seçimle iktidara gelen Başkan Vít Jedlička, tarihin ilk dijital varlık ülkesinin söz sahibi oldu.

Liberland, kripto para ve Blok Zinciri’ne dayanan diğer dijital teknolojilerin modernize edilmesi, bu teknolojilerin avantajlarından faydalanılması için hayata geçirildi. Liberland'in en önemli farkı, diğer hukuki devlerin yapmadığını yapıp bir türlü oturtamadığı sistemi desteklemek. Yani kripto paraların ekonomik refah ve kalkınma amacıyla kullanılması konusunda çalışmak.

Başkan, “Merkez bankaları bile yedek bir mevduat olarak yakında Bitcoin satın alacaklar, bu yüzden ilk hareket eden ülke olmak son derece avantajlı” diyor. Ülkenin aynı zamanda tamamen adem-i merkeziyetçi bir adalet sistemi, özerk bir yönetim mekanizması var. Elbette içerideki tüm muhasebe işlemleri kripto paralarla gerçekleştiriliyor. SvarmOps adındaki yazılım sayesinde vergiler gönüllü olarak liyakat esaslı ödeniyor. Vergi ödeyen her vatandaş Liberland için oylamaya sunulan her konuda oy sahibi oluyor. Yani siyasi bir otorite tarafından temsil edilmiyorlar, herkes kendisini temsil ediyor.

İnsanlara vergi ödeme tercihi getiren bu sistemde devlete destek olma durumunuz, söz sahibi olup olmadığınızı da belirliyor. Yani kendinize göre vergilerden yırtıp, vatandaşlık görevinizden kaçarsanız kimse peşinize takılmıyor, ancak ülkenin geleceği ve standartları hakkında fikir veremiyorsunuz.

Liberland, böyle insanüstü ihtiyaçlara odaklandığı yeni demokrasi anlayışından dolayı, mevcut düzenden sıkılan kişilerin başvuru akınına uğradı. Öyle ki bugün her bir başvuruyu kabul etse, ülkenin nüfusu bir anda 600 bine çıkacak. Hatta Liberland adına 105 farklı ülkede 105 farklı temsiliyet ofisleri bile var. Bu ofisler bir nevi elçilik görevi görüyorlar.

Ülkenin büyüme oranları ise bugüne kadar ekonomi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir değer artışını gözler önüne seriyor. Bu ülkede kimse çalıp çırpmaya, diğer insanları kazıklamaya, devletten vergi kaçırmaya meraklı değil. Gelen herkes zaten gönüllü olduğu için devletin kalkınması güç olmuyor.