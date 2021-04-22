Kripto parada 2 milyar dolarlık vurgun iddiası 

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla Arnavutluk'a kaçtığı belirtiliyor. Vurgun iddiası yargıya taşındı, suç duyuruları üzerine başsavcılık soruşturma başlattı.

Türkiye, büyüklüğü Çiftlik Bank'ı da geride bırakan bir internet dolandırıcılığı ididasıyla karşı karşıya.

Geçtiğimiz günlerde 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken kripto para borsası Thodex kullanıcılarının sistemden paralarını çekemediği belirtildi.

Şirket iki gün önce yaptığı açıklamasında 6 saat sürecek planlı bakım çalışmasının ardından tüm sorunların giderileceğini duyurmuştu.

Duyurulan sürenin ardından sorunun devam etmesi üzerine şirket bir açıklama daha yapmış, bu kez bakım çalışmasının 4-5 gün süreceğini belirtmişti.

Ancak devam eden sorun nedeniyle Thodex'te aktif hesabı olan 391 bin kişinin panik halinde olduğu belirtiliyor. Kripto para yatırımcılarını endişelendiren iddia ise Thodex'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçtığı yönünde.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da art arda yapılan suç duyuruları üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, ''Thodex adı verilen kripto para borsasında ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup adı geçen sistem kapsamında gerçekleşiğ suç teşkil eden tümeylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir'' ifadelerine yer verildi.

İncelemelerde bulunmak üzere Thodex'in İstanbul Kadıköy'deki merkezine polis ekileri sevk edildi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan DHA, Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de yurtdışına çıkarken çekilmiş olduğu belirtilen fotoğrafını servis etti. Daha önceden Tayland'a kaçtığı iddia edilen Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığı belirtiliyor.

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22/04/2021 14:35