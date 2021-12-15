Kripto platformundaki hata kullanıcılarını kısa süreli trilyoner yaptı

Kripto para ticaret platformu Coinbase'deki bir hata nedeniyle birçok kullanıcı, kısa süreliğine de olsa dünyanın en zengin insanı Elon Musk'tan daha zengin oldu. Ancak şişirilmiş kripto para birimi satılamadığı için bu kazara zenginlik kısa sürdü.

Coinbase ve Binance sermayeli fiyat izleme sitesi CoinMarketCap, ilginç bir görüntülenme hatasına sahne oldu.

Bakiyelerinin trilyonlarca dolar arttığını gören kullanıcılar, sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yaptı.

Ancak aksaklık sadece ekranda gözüken bir hata olduğu için şişirilmiş kripto para birimi satılamadı.

Salı günü yaşanan kaostan sonra açıklama yapan Coinbase, “görüntüleme sorununun” çözüldüğünü duyurdu.

CoinMarketCap, hatanın düzelmesinin ardından attığı tweette yaşananları tiye alarak, "Birkaç saat için trilyoner olmak nasıl hissettirdi" diye sordu.

Kullanıcılar ise komik paylaşımlar yaptı. Ancak herkes bu aksaklığı komik bulmadı.

Bazı kullanıcılar yaşananları bir güvenlik açığı olarak yorumladı.

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15/12/2021 08:22