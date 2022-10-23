Kris Jenner: Öldükten sonra yakılarak kolye olmak istiyorum

Kardashianların ana kraliçesi Kris Jenner, vasiyeti hakkında konuştu. Reality show yıldızı, öldükten sonra küllerinin çocuklarına paylaştırılmasını ve kalıntılarından kolye yapmalarını istedi.

Reality show yıldızı Kris Jenner, öldükten sonra küllerinin çocuklarına paylaştırılmasını ve kalıntılarından kolye yapmalarını istedi.



Kardashian ve Jenner ailesinin hayatını konu alan reality programı The Kardashians'ın geçtiğimiz günlerde yayımlanan bölümünde Kris Jenner vasiyetinden bahsetti.

Independent'in haberine göre, konu Kim Kardashian'ın ameliyat olan annesinin kalçasından alınan iki ufak kemiği saklamak istemesinden açıldı.



Kim, bu kemiklerden kolye yaptırmak istediğini söyledi.

Sohbete dahil olan Khloé, annesi Kris'e daha önce dile getirdiği vasiyetini hatırlattı:

"Sen de yakılmak istiyordun. Aramızda paylaştırdığımız küllerinden kolye yaptırmamızı söylemiştin."

66 yaşındaki Kris, "Evet, bu harika bir plan" diyerek kızını onayla

Öldükten sonra yakılan insanların küllerinin takıya dönüştürülmesi son yıllarda yaygınlaşmaya başladı.

Bazı şirketlerden külleri parlak taşlara dönüştürürken bazıları da bunları cam kürelerin içine sıkıştırarak takı tasarımı oluşturuyor.

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23/10/2022 14:39