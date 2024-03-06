Kristen Stewart'ın tercih ettiği kıyafet galayı gölgede bıraktı!

'Twilight' (Alacakaranlık) filmiyle ünlenen oyuncu Kristen Stewart, rol aldığı 'Love Lies Bleeding' filminin galasında tercih ettiği kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Kırmızı halıda mayokiniyi andıran bir kıyafet giyen ünlü oyuncu, meraklı bakışları üzerinde topladı.

Kristen Stewart, dünya çapında yaklaşık 3,3 milyar dolar hasılat elde eden 'Alacakaranlık Efsanesi' film serisindeki (2008–2012) Bella Swan rolüyle uluslararası alanda tanınmıştı. Stewart, rol sayesinde 2010 yılında BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'ne layık görülmüştü.

31 yaşındaki Amerikalı yıldız, The Sunday Times'a verdiği röportajda, "45 ya da 50 filmim içinde muhtelemen gerçekten iyi olan beş filmim vardır. Bunlar baştan sonra iyi işler" diye konuşmuştu.

FRANSIZ YÖNETMENİ İŞARET ETTİ

Stewart, en iyi filmlerini 'Personal Shopper' ve 'Clouds of Sils Maria' olarak adlandırmıştı. Her iki film de Fransız yönetmen ve senarist Olivier Assayas imzalı.

Stewart, 2015'te Clouds of 'Sils Maria' filmindeki performansıyla beğeni toplamış ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında César Ödülü'nü kazanan ilk Amerikalı kadın oyuncu olmuştu.

"BİRKAÇ FİLMİMDEN DOLAYI PİŞMANIM"

"Olivier Assayas'ın filmlerini seviyorum. Film listeme bakıyorum, çok az ve çok nadir yapmışım" diyen Stewart, "Filmlerimden pişmanlık duyduğumu söylemeye çalışmıyorum. Birkaç filmimden dolayı pişmanım, sonuçlarından dolayı değil ama eğlenceli olmadıkları için pişmanım. En kötüsü, bir şeyin ortasındayken, muhtemelen onun kötü bir film olacağını bilmek ama bitene dek desteklemek" diye konuşmuştu.

BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI

Stewart, önceki akşam başrolünde yer aldığı 'Love Lies Bleeding' filminin galasına katıldı. 33 yaşındaki oyuncu, 'Beverly Hills'te düzenlenen galada iddialı kıyafetiyle meraklı bakışları üzerinde topladı.

KIYAFETİ MAYOKİNİYİ ANDIRDI

Kristen Stewart, kırmızı halıda mayokiniyi andıran bir kıyafet tercih etti. Siyah bir elbise giyen yıldız, görünümünü siyah bir ceket, şeffaf çoraplar ve siyah topuklu ayakkabılarla kombinlendi.

Kristen Stewart gecenin en çok konuşulan ismi olarak adeta galayı gölgede bıraktı.