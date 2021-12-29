Kritik 'aşı' uyarısı: Yanlış söylemler nedeniyle çok sayıda hamile kadın yaşamını yitirdi!

Özel bir klinikte tüp bebek tedavisi gören E.G. Milliyet’e, '3. doz Kovid aşısı olmayın, gebelik seyrini olumsuz etkiler' diye uyarı aldıklarını söyledi. Uzmanlar ise bu süreçte Kovid’e karşı aşı yaptırmanın sakıncası olmadığını bildirdi. (Mert İnan / Milliyet)

Kovid-19 salgınında yalan ve yanlış söylemler nedeniyle aşı olmaktan kaçınan birçok gebe yaşamını kaybetmeye devam ediyor. Ancak endişe veren bir diğer meselenin merkezinde ise tüp bebek tedavisi gören hastalara yönelik gündeme getirilen hatalı bilgiler yer alıyor. Tüp bebek tedavisi uygulanan bazı kliniklerde, çocuk sahibi olmak için başvuranlara 3. doz Kovid-19 aşısı olmalarının gebelik seyrini olumsuz etkileyeceği şeklinde yanlış bilgiler verildiği iddia edilirken, bu merkezlerden birinde tedavi gören E.G. Milliyet’e şunları anlattı:

Uzun süredir eşimle birlikte özel bir klinikte tüp bebek tedavisi görüyoruz. Ancak geçtiğimiz hafta bizi endişelendiren bir durumla karşılaştık. Klinikte görevli sağlık personeli ‘3.doz hatırlatma aşınızı, bizim tedavisi sürecimiz bitene kadar olmayın’ dedi. Bunun nedenini sorduğumuz doktordan, ‘Aşıya bağlı, ateş ve bir takım yan etkiler tüp bebek tedavisini olumsuz etkileyebilir’ dedi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kovid-19 aşılarının tüp bebek tedavisinin sürecine olumsuz etki yaptığına dair bir bilgi göremedik. 3.doz aşımızı yaptıramadığımızdan evden çıkmaya korkar haldeyiz.”

DEFALARCA SÖYLEDİK'

Bu iddianın doğruluk payını sorduğumuz Kadın Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Uzmanları Derneği Geçmiş Dönem Başkanı Prof. Dr. Ali Ergün, defalarca söylemelerine rağmen bu tür şikâyetlerin kulaklarına geldiğini söyledi: “Maalesef ülkemizde de Kovid-19’a ilişkin çıkan yerli ve yabancı bilimsel literatürü tam takip etmeyen arkadaşlarımız olabiliyor. Sürecin başından bu yana gebelerin aşı olmaması yönelik görüşlerin değişmesi de vatandaşlar da kafa karışıklığına yol açtı. Gebelikte ve tüp bebek tedavisinin her aşamasında hem inaktif hem de mRNA aşılarının yapılmasında sakınca yoktur. Kovid-19 aşısının tüp bebek tedavisine herhangi bir olumsuz etkisi olmadığını defalarca söylememize karşın bu tür şikâyetleri bizim de kulağımıza geliyor. Pandemide çok sayıda hamile kadın yaşamını yitirdi. Maalesef konuya hakim olmayan arkadaşların bir takım yanlış aktarımları nedeniyle aşı olmaktan kaçınan hamilelerden yaşamını yitirenler olduğunu biliyoruz.”

'ZARAR VERMEZ'

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok da tüp bebek tedavisi görenlerin, Kovid-19 aşısı olmamalarına yönelik hiçbir bilimsel makale ve öneri olmadığını vurguladı. Doç. Dr. Tok, “Hem gebelerin hem de tüp bebek tedavisi gören kişilerin Kovid-19 aşısı yaptırmalarında sakınca olmadığı birçok araştırma ve makalede ortaya konulmuş durumda. Kovid-19 aşıları hastalığa karşı oluşan komplikasyonları önlemede en önemli silahımız. Aşı olmayan gebe ve tüp bebek tedavisi gören kişilerde Kovid-19’a bağlı riskli durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle FDA, Kovid-19’dan korunmak için özellikle gebelerde 3 tür aşıya acil kullanım izni vermiş durumda. Ayrıca mRNA aşılarının gebeliğe zararı olmadığı da belirtildi. Araştırmalar, Kovid-19 aşılarının tüp bebek tedavi süresince yumurta, sperm ve embriyoya zarar vermediğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

'EN KORKTUĞUMUZ GRUP'

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. İftihar Köksal da “Kovid-19 aşılarının hamilelik süreci ile tüp bebek tedavisini sekteye uğratacak olumsuz bir durum yaratması söz konusu değil. Kovid-19 aşısı olmayıp enfeksiyon kapan hamileler en korktuğumuz grup. Çünkü hamilelere radyolojik görüntüleme yapamadığımız gibi, ilaç tedavisi de uygulayamıyoruz. Aşıya bağlı halsizlik, ateş veya benzeri yan etkilerin tüp bebek tedavisini olumsuz etkilemesi gibi durum yok. Omicron varyantının da tüm dünyayı tehdit ettiği düşünülürse, herkesin vakit kaybetmeden 3.doz aşılarını yaptırmasını öneriyoruz” diye konuştu.

GEBELER İÇİN KÂBUS

Geçen günlerde gerçekleştirilen 18. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi’nde açıklama yapan Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, özellikle Delta varyantının olumsuz etkilerine dikkat çekerek, şunları söylemişti: “Delta varyantı gebeler için gerçekten bir kâbus. Gebelerde çok daha ağır seyrediyor. Kovid-19’a yakalanan gebelerin yaklaşık yüzde 7’sinde mortalite oranı ile giden bir enfeksiyon görülüyor. Burada da elimizde tek silahımız aşılar. Hem ölü aşılar hem mRNA aşıları hamileliğin her döneminde, 1. Ayında da 3.ayında da uygulanabiliyor.

Elimizde 35 bin gebe üzerinde yapılmış mRNA aşılarının etkisi hakkında çalışmanın tüm dünyadaki verileri var. Fetüs ve anneye herhangi bir zararı yok.”

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29/12/2021 14:44