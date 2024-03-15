Kritik dava 20 Mart'ta, Muhtar Yusuf'un ailesi şikayetçi

Başkent Lefkoşa'da devam eden Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi inşaatı davalık oldu. Lefkoşa'da muhtelif yerlerde ciddi mallarının olması ile bilinen merhum Muhtar Yusuf'un kızı Canev Denner, inşaat alanı içerisindeki 9 dönüm 1 evlek aile arazisinin inşaata dahil edilmesinin ardından hukuk mücadelesi başlattı.

Yüksek İdare Mahkemesi 20 Mart'ta devlet tarafının savunması için toplanacak. Ara emri verilmesi halinde yerleşke inşaatının durması gündeme gelecek. Denner ailesi, arazinin 1973 yılında Tevfik Safa isimli Kıbrıslı Türk'ten satın alındığını gösteren tapulara sahip. Uzun süre askeri bölge içerisinde kalan arazi, kısa süre önce ailenin kullanımı için verilmişti.

Araziye yatırım yapmaya hazırlanan aileye bu kez de kamulaştırma ile devlet "dur" dedi. Yerleşke inşaatı, Denner ailesinin tapulu arazisine ilerlerken, aile de milyonlarca sterlinlik değeri olan arazinin neredeyse bedavaya kamulaştırılmasına karşı dava açtı. Denner ailesinin avukatlığını emekli hakimlerden İlker Sertbay yapıyor...

Dava 20 Mart'ta görüşülecek ve devletin savunmasının ardından bir karar verilecek. Ara emri alınırsa, inşaatın durması veya en azından Denner ailesine ait bölüm içerisine inşaat yapılmaması gündem edelebilecek.