Kritik maçta kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında Liverpool ile Manchester City 1-1 berabere kaldı.

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11/03/2024

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Kritik maçta kazanan çıkmadı

Anfield Stadı'nda oynanan 28. hafta maçında Liverpool, Manchester City'yi ağırladı.

Konuk ekip, 23. dakikada John Stones'un attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Liverpool, 50. dakikada Alexis Mac Allister'ın penaltıdan kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Liverpool 64, Manchester City ise 63 puana çıktı. Arsenal, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği 28. hafta sonunda averajla liderliğe yükseldi.

11/03/2024 09:20
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TAGS: maç, spor, haber
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