Kritik maçta kazanan yok

İspanya ile Almanya 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.

İspanya'nın golü 62. dakikada Alvaro Morata'dan gelirken Almanya'nın golünü 83. dakikada Niclas Füllkrug kaydetti.

E Grubu'ndaki son maçlarda İspanya, Jopanya ile karşılaşacak. Almanya ise Kosta Rika ile kozlarını paylaşacak.

İkinci maçlar sonunda E Grubu'nda İspanya 4 puanla lider durumda. Japonya ve Kosta Rika 3 puana sahip. Almanya ise 1 puan ile son sırada kaldı.

Gruptaki ilk maçında İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmış, Almanya ise öne geçtiği karşılaşmada Japonya'ya 2-1 kaybetmişti.

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28/11/2022 08:39