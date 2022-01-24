Kritik Sandık Nergisli'de

Cumhuriyetçi Türk Partisi seçim sonuçlarına itiraz etti. Gazi Mağusa'da, şu anki YSK sandık sonuçlarına göre YDP 1 milletvekili çıkarsa da, bunu sağlayan 6 mühürlük bir oran.

Ancak, Yüksek Seçim Kurulu'nun henüz sisteme işlemediği ve üzerinde ihtilaf bulunan bir sandık, seçim sonucunun da belirleyicisi olacak.

Nergisli köyündeki sandıkta 78 CTP mühür bulunduğu, YDP'ye ise mühür olmadığı öğrenildi.

Sandık başkanının itirazlar nedeniyle, sandıkla ilgili kesin sayımı Yüksek Seçim Kurulu'na bıraktığı vurgulandı.

İtiraz edilen SMağusa bölgesi sandık sayısı ise toplamda 40 ve tamamına tutnakla sandık başında itiraz edildi. Bu sandıklarda da YDP'nin ihtiyacı olan 6 mühürlük farkın CTP lehine kapandığı belirtilirken, oylar YSK tarafından yeniden sayılacak.

CTP’nin itirazı sonucu sayılacak sandıklarda sonuç değişirse CTP Mağusa’da bir milletvekili daha çıkarabilir,

YDP, Genel Başkanı Erhan Arıklı kaybedebilir.

Resmi olmayan sonuçlara göre CTP Mağusa’da 4 milletvekili, YDP 1 milletvekili çıkardı.

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24/01/2022 13:49