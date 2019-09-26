HABER KIBRIS

ad

Kritik toplantıya ara verildi

Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ve hakkındaki soruşturmaların ilerletilmesi için kurulan özel komitenin bugünkü kritik toplantısına ara verildi.

ads
26/09/2019

ads
Kritik toplantıya ara verildi

Eski başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ve hakkındaki soruşturmaların ilerletilmesi için kurulan özel komitenin bugünkü kritik toplantısına ara verildi. Saat 09.00’da toplanan özel komitenin bu saate kadar ara vermeden gerçekleştirdiği görüşmeler sürüyor.

Komiteden Özgürgün aleyhine bir karar çıkması halinde Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması için konu Meclis Genel Kurulu’na gidecek.

Bilindiği üzere Ulusal Birlik Partisi dün gerçekleştirdiği meclis grup toplantısında Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması yönünde kendi içinde bir karar üretmişti.

26/09/2019 16:04

Bu habere tepkiniz:
TAGS: hüseyin özgürgün, haber, kıbrıs, Ulusal Birlik Partisi, meclis, dokunulmazlık
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.