Kritik toplantıya ara verildi

Eski başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ve hakkındaki soruşturmaların ilerletilmesi için kurulan özel komitenin bugünkü kritik toplantısına ara verildi. Saat 09.00’da toplanan özel komitenin bu saate kadar ara vermeden gerçekleştirdiği görüşmeler sürüyor.

Komiteden Özgürgün aleyhine bir karar çıkması halinde Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması için konu Meclis Genel Kurulu’na gidecek.

Bilindiği üzere Ulusal Birlik Partisi dün gerçekleştirdiği meclis grup toplantısında Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması yönünde kendi içinde bir karar üretmişti.

26/09/2019 16:04