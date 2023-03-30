Kriz 2.0! Peş peşe uyardılar! Ekonomik çöküşe hazırlanın…

Küresel kurumlar, ABD’de patlak veren bankacılık alanındaki çöküş dalgasının yeni bir dönemin habercisi olduğunu söylüyor. Birbiri ardına uyarı yapan uzmanlar yeni neslin hiç böylesini görmediğini, “Kriz 2.0” sözleriyle ifade etti. Ekonomistler likidite ataklarına dikkat çekerek yatırımcılara hazırlanmaları için çağrıda bulundu.

ABD’de bankacılık sektöründeki türbülans, 2008 tarzı başka bir finansal çöküşün eşiğinde olup olmadığımız sorusunu gündeme getirdi. Ancak bugün bir bankacılık krizi, sosyal medya, çevrimiçi bankacılık ve mevzuattaki büyük değişiklikler sayesinde 15 yıl öncesinden çok farklı görünecek.

UBS: TWITTER KUŞAĞININ İLK BANKACILIK KRİZİ

Krizde Credit Suisse’i satın alarak öne çıkan UBS’te Küresel Varlık Yönetimi baş ekonomisti Paul Donovan durumu “Twitter kuşağının ilk banka krizi” olarak nitelendiriyor. Sosyal medya sadece söylentilerin daha kolay yayılmasını değil, aynı zamanda çok daha hızlı yayılmasını da sağlıyor.

POTANSİYEL BİR LEHMAN ANI

InTheMoneyStocks.com Baş Pazar Stratejisti ve VerifiedInvestingEducation.com Başkanı Gareth Soloway ise yaşanan gelişmelere “Kriz 2.0” adını uygun buldu.

Soloway'in yorumları, ABD'de Silvergate, Silicon Valley Bank ve Signature dahil olmak üzere son banka başarısızlıklarını izleyen bir olay olan, bir zamanlar İsviçre'nin en büyük ikinci bankası olan, kuşatma altındaki Credit Suisse'in UBS tarafından devralınmasının ardından geldi. Soloway, Kitco News’e verdiği demeçte durumu ekonomik küçük kıyamet olarak nitelendirilen Lehman anına benzeterek "Bu, temel bir mali kriz 2.0. Bunun ne kadar kötüye gideceğini bilmiyoruz... bu potansiyel olarak bir Lehman anı gibi." dedi.

BARCLAYS MEVDUAT ÇIKIŞ DALGASINA KARŞI UYARDI

Barclays stratejisti Joseph Abate, müşterilerin kendileri için daha yüksek faiz oranlarının para piyasası fonlarında mevcut olduğuna uyanmalarına bağlı olarak bankacılık sistemi için yeni bir mevduat çıkış dalgasının gelmekte olduğunu söyledi.

Abate yayınladığı yatırımcı notunda, iki farklı mevduat çıkış dalgasının banka bilançoları üzerinde baskı yaratacağını da vurguladı.

SVB'nin batmasının kamuoyunun tasarruf sahiplerinin hali hazırda mevduatları için düşük faiz almakta olduklarının farkındalığını yükselttiğini belirten Abate, "Mevduat güvenliği konusundaki gelimeler uyuyan mevduat saniplerini uyandırmış olabilir. Biz bunun ikinci mevduat çıkış dalgası olacağına inanıyoruz, mevduatlar para piyasası fonlarına gidecek" dedi.

BofA stratejistleri Michalis Rousakis ve Howard Du, enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde, gelecek aylarda oynaklığın yeniden artabileceği konusunda uyardı.

GUNDLACH: FED FAİZ İNDİRECEK

DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach da durgunluğun birkaç ay içinde vuracağını söyledi ve ekonomide izlenmesi gereken tehlike işaretlerinden birinin potansiyel likidite sorunları olduğu konusunda uyardı.

Gundlach, "Fed bu oran yolunda devam ederse, tahville alabileceğiniz ile bankacılık sisteminde alabileceğiniz arasındaki fark büyüyecek ve bu ters etki yaratarak likiditede daralmaya neden olacak" öngörüsünde bulundu.

Ekonomik ters rüzgarların arttığını belirten Gundlach "Gerçekten ihtiyacımız olan tek şey, işsizlik oranının daha da yükselmesi." dedi.

Gundlach, Fed'in bu yıl iki kez faiz oranlarını düşüreceğini vurgulayarak “Fed, enflasyon veya ekonomi arasında seçim yapmakla karşı karşıya kaldığında, her zaman ikincisini seçecektir. Büyüyen işsizlik sorunu ve büyüyen ekonomik eksenle ilgilenmek için enflasyon mücadelesinden vazgeçecekler" dedi.

BOFA: LİKİDİTE KRİZİ KAPIDA

Bank of America (BofA) finansal koşulların sıkılaşması ile ekonomik büyümenin yavaşlamasının küresel döviz piyasasında likidite krizini tetikleyeceğini belirtti.

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30/03/2023 12:28