Kriz büyüyor: 81 futbolcu milli takımda oynamayacaklarını bildirdi

İspanyol Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), Başkan Luis Rubiales’i destekledi, rıza göstermediğini belirten futbolcu Jenni Hermoso dahil 81 futbolcu da milli takımda oynamayacaklarını duyurdu.

RFEF Olağanüstü Genel Kurulu’nda dün açıklamalar yapan Federasyon Başkanı Rubiales, istifa etmeyeceğini belirterek futbolcu Hermoso’ya yaptığı uygunsuz hareketinde karşılıklı rıza olduğunun altını çizdi. Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Hermoso, “Luis Rubiales'in bahsettiği konuşmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve her şeyden önce onun öpücüğünün rızaya dayalı olmadığını açıkça belirtmek isterim” ifadelerini kullandı. Hermoso yazılı açıklamasının sonunda ‘mevcut yöneticiler görevde kaldığı sürece’ milli takımda oynamayacağını ilan etti.

İspanyol Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), Başkan Luis Rubiales’i destekledi, rıza göstermediğini belirten futbolcu Jenni Hermoso dahil 81 futbolcu da milli takımda oynamayacaklarını duyurdu.

RFEF Olağanüstü Genel Kurulu’nda dün açıklamalar yapan Federasyon Başkanı Rubiales, istifa etmeyeceğini belirterek futbolcu Hermoso’ya yaptığı uygunsuz hareketinde karşılıklı rıza olduğunun altını çizdi. Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Hermoso, “Luis Rubiales'in bahsettiği konuşmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve her şeyden önce onun öpücüğünün rızaya dayalı olmadığını açıkça belirtmek isterim” ifadelerini kullandı. Hermoso yazılı açıklamasının sonunda ‘mevcut yöneticiler görevde kaldığı sürece’ milli takımda oynamayacağını ilan etti.