Kriz masası devrede

Olağanüstü gündemle toplanan Bakanlar Kurulu, korona virüs tedbirlerini görüşüyor.

Bakanlar Kurulu, hükümet düzeyinde bir kriz masasının oluşturulmasını da gündemine aldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulunun Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki olağanüstü toplantı devam ediyor.

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde görülen 2 koronavirüs vakasının (COVID-19) ardından olağanüstü gündemle toplanan Bakanlar Kurulu, alınacak ek tedbirleri görüşüyor.

Toplantı sonrası basına açıklama yapılması bekleniyor.

09/03/2020 21:41