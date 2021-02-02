'Kriz masası’ gündemli toplantı yarına ertelendi

Başbakan Ersan Saner’in muhalefet liderleri ile bugün yapılacağını ifade ettiği ve daha sonrada bunun bir bilgilendirme toplantısı olduğunu ifade ettiği Kriz Masası toplantısı yarına ertelendi.

Krizin ve salgın sürecinin birlikte yönetilmesi önerisi ile Meclis’te temsil edilen tüm siyasi parti başkanlarının bugün yapılmasının beklendiği toplantının Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gelişi ve yoğun program nedeniyle ertelendiği ifade edildi. Son günlerde rekor seviyelere çıkan vaka sayılarının ardından hükümetin muhalefetle işbirliğine gideceği yorumlarına nedn olan toplantının aslında bir bilgilendirme toplantısı olduğu gün yüzüne çıkmıştı. Toplantının yarın saat 10.00’da Başbakanlık’ta yapılması planlanıyor.

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02/02/2021 11:56