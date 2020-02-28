Kriz Masası Toplandı…
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yangın nedeniyle kurulan kriz masası, Başbakan Ersin Tatar’ın da katılımıyla toplandı.
28/02/2020
HK
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yangın nedeniyle kurulan kriz masası, Başbakan Ersin Tatar’ın da katılımıyla toplandı.
Onkoloji Hastanesi’ndeki toplantı odasında yer alan toplantıya Başbakan Tatar yanında, Sağlık Bakanı Ali Pilli, bazı bakanlar, polis, Sivil Savunma ve itfaiye yetkilileri yer alıyor.