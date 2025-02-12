Kriz Varsa Bu Arabaları Kimler Alıyor?

Ülkede son birkaç yılda araç fiyatları döviz bazında neredeyse ikiye katlanmasına rağmen satılan araç sayısı uçuyor.

Vatandaşlar giderek düşen alım gücü dolayısıyla zor geçindiğini ve borçla araba almaktan kaçındığını söylemesine rağmen, piyasa şaşırtıcı bir şekilde halâ çok canlı.

Mahalle aralarına dahi yayılan oto galeriler, gırtlaklarına kadar araba dolu. Ancak, son iki yıl içinde sadece galeri sayısı değil, araba satışları da patlarken, vatandaşlar, “bu arabaları kimler alıyor?” diye sormaktan edemiyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre bayi ve galeriler, 2022 yılında 11 bin 127 adet arabanın kaydını yaptırırken, 2023’te bu rakam nerdeyse ikiye katlanarak 23 bin 009’a, 2024’te ise 26 bin 073’e ulaştı. 2023’te bir önceki yıla göre 10 bin 734 (yüzde 96.5); 2024’te de bir önceki yıla göre 1,064 (yüzde 13.4) daha fazla araba satıldı.

2 BİN 864 “0” KİLOMETRE

Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Dairesi verilerine göre, 2024 yılında bayi ve galeriler tarafından satışı yapılan 26 bin 073 aracın 2 bin 864’ü “0” kilometre “yeni” araç olarak kaydedilirken, 23 bin 209’u da başta Japonya olmak üzere Uzak Doğu ve İngiltere’den getirtilen “yenilenmiş” ikinci el araçlar olarak kayıtlara geçti.

ARAÇ KREDİLERİ DE PATLADI

Bu arada, 2024’te sadece araç satışlarının değil, “araç kredilerinin” de patladığı dikkati çekti.

KKTC Merkez Bankası Risk Bildirim Merkezi verilerine göre, geçen yıl bankalarda kayıtlı olan “ferdi otomobil kredileri” toplamı 2 milyar 141 milyon 491 bin TL’ye ulaştı. Bu miktar, 2023 yılında 1 milyar 234 milyon 050 bin TL idi. 20214’te ulaşılan kredi toplamı 2023’teki otomobil kredisinden 907,4 milyon lira (yüzde 75) daha fazla.

SON 5 YILIN ARABA KAYITLARI

2019: 12.032

2020: 11.228

2021: 8.914

2022: 11.127

2023: 23.009

2024: 26.073