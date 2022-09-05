Kronik Böbrek Yetmezliği Semineri çevrim içi olarak verilecek

Sağlık Bakanlığı’nın 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar tarafından Kronik Böbrek Yetmezliği Semineri verilecek. Seminer, Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasından çevrim içi olarak yapılacak.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlenmeye devam ediliyor. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Sağlık Bakanlığı Facebook sayfası üzerinden bugün 18.30 – 19.30 saatleri arasında çevrim içi Kronik Böbrek Yetmezliği konusunda seminer verecek.

Seminer sonunda sorulacak soruyu doğru bilen ilk 20 kişi ise hafta sonunda yapılacak çekilişte sürpriz hediye kazanacak.

Hafta boyunca aynı saatlerde, konusunda uzman kişiler tarafından Sağlık Bakanlığı Facebook sayfası üzerinde yapılacak yayınlarla eğitimler verilmeye de devam edilecek.

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05/09/2022 15:19